Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда уступила «Реалу» со счётом 0:1.

«После игры я посмотрел — владение 50 на 50, но у нас было гораздо больше ударов в створ. Я поздравляю всех в Мадриде. Мы должны были забить и не забили — лучшее объяснение в футболе. Это тяжело.

Куртуа — игрок матча. У нас было три 100% момента, но Куртуа совершил невероятные спасения. У нас были классные моменты в первом тайме. Мы сделали много хороших вещей, но этого не хватило. Мы принимаем этот результат», — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.