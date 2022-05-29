Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда уступила «Реалу» со счётом 0:1.
«После игры я посмотрел — владение 50 на 50, но у нас было гораздо больше ударов в створ. Я поздравляю всех в Мадриде. Мы должны были забить и не забили — лучшее объяснение в футболе. Это тяжело.
Куртуа — игрок матча. У нас было три 100% момента, но Куртуа совершил невероятные спасения. У нас были классные моменты в первом тайме. Мы сделали много хороших вещей, но этого не хватило. Мы принимаем этот результат», — передаёт слова Клоппа корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
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