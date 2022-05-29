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«Лужники» оказались маленьким стадионом». Наумов — об ажиотаже вокруг финала Кубка

«Лужники» оказались маленьким стадионом». Наумов — об ажиотаже вокруг финала Кубка
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение о предстоящем финале Кубка России, в котором сойдутся столичные «Спартак» и «Динамо».

«Давно такого не было, что болельщики готовы выкупить 200 тыс. билетов — «Лужники» оказались маленьким стадионом. Это радует! Конечно, такие матчи как правило не бывают очень зрелищными. Что у «Спартака», что у «Динамо» огромное желание победить, но всё это отрицательно сказывается на игре. Много голов — ещё одна редкость. Мне кажется, сейчас «Спартак» в лучшем психологическом состоянии. Они одолеют «Динамо» со счётом 2:0 или 2:1», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

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