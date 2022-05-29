Павел Погребняк высказался о задержке начала финала Лиги чемпионов

Бывший российский нападающий Павел Погребняк поделился мнением о задержке начала финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).
«Беспорядки перед финалом «Реала» и «Ливерпуля»? Лишнего маркетингового хода этому матчу не помешало бы! Самое главное, что всё прошло хорошо, а на самом стадионе были соблюдены меры безопасности. Всё точно добавило красок матчу — первый в истории финал Лиги чемпионов, который был отложен на 40 минут», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, стартовый свисток должен был прозвучать вчера, 28 мая, в 22:00 мск, но из-за того, что перед стадионом образовались большие очереди, начало матча передвинули на 22:30 мск, но потом отложили ещё на шесть минут.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
- 29 мая 2022
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