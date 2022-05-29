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Тибо Куртуа: сочувствую фанатам «Ливерпуля», мне жаль, что с ними так обошлись

Тибо Куртуа: сочувствую фанатам «Ливерпуля», мне жаль, что с ними так обошлись
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа написал слова поддержки в адрес болельщиков «Ливерпуля» после финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Время начала финала было отложено из-за того, что французская полиция распыляла слезоточивый газ на болельщиков «Ливерпуля», пытавшихся попасть на стадион. По одной информации, фанаты пытались прорваться на арену без билетов, по другой — имела место быть проблема с поддельными билетами, но в соцсетях много заявлений болельщиков «Ливерпуля», которые жалуются на то, что подверглись воздействию газа без каких-либо причин — у них были билеты.

«Я сочувствую фанатам «Ливерпуля», мне жаль, что с ними так обошлись. Надеюсь, все вернутся домой целыми и невредимыми», — написал Куртуа в своих соцсетях.

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