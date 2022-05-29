Андрей Тихонов поделился эмоциями после победы «Спартака» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о впечатлениях от финала Кубка России. В главном матче турнира красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.



«Победили со счётом 2:1! Очень рад. Что чувствовал, когда поставили пенальти? Может быть, несчастье, но оно не случилось», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.