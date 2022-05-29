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Бакаев — об уходе из «Спартака»: слышал, что против меня была Зарема. Надеюсь, это слухи

Бакаев — об уходе из «Спартака»: слышал, что против меня была Зарема. Надеюсь, это слухи
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, объявивший об уходе из команды, рассказал о слухах вокруг этого события.

«У меня нет догадок. Я даже не хочу вникать — это не моё дело. Моё дело работать, проявлять себя. Думаю, все видели, что небезразличен «ромбик». 16 лет — больше меня никто не провёл в клубе. Только Леонид Арнольдович Федун больше меня в клубе. Я всегда выкладывался, спросите это у любого тренера: от первого до последнего. Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел её, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи. Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое враньё. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю. Болельщики, которые думали, что я обнаглел, не верьте этому», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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