Анчелотти: к «Ливерпулю» было подготовиться проще, чем к предыдущим соперникам в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о подготовке к матчу с «Ливерпулем» (2:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«После предыдущих раундов люди говорили: «ПСЖ» не повезло, «Челси» не повезло, «Манчестер Сити» не повезло. Это была практически единственная игра, в которой люди думали, что мы более или менее на одном уровне.
Думаю, помогло то, что к «Ливерпулю» было подготовиться проще, чем к предыдущим соперникам, потому что у них прослеживается очень четкая особенность, и мы смогли подготовиться так, как это сделали. Мы знали, какую стратегию выбрать: не давать им пространство позади обороны, чтобы избежать быстрых забеганий. Возможно, сегодня наш футбол не был особенно красивым с эстетической точки зрения, но проводить много времени на своей половине поля, чтобы подвергнуться прессингу, было не очень хорошей идеей.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
Мы много терпели, особенно в начале, во втором тайме стало полегче. Думаю, в конце концов, после всех игр, что мы сыграли, мы заслужили победу в турнире», — приводит слова Анчелотти Manchester Evening News.
Анчелотти четвёртый раз выиграл в Лигу чемпионов в качестве тренера и стал первым наставником, кому удалось столько раз выиграть главный клубный европейский турнир. Ранее он дважды побеждал в финалах Лиги чемпионов с «Миланом» в 2003 и 2007 году. С «Реалом» итальянский специалист также выигрывал трофей в 2014 году.
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