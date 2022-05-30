Червиченко: почему-то никто не думает, что в «Спартак» может вернуться Карпин

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном сменщике Паоло Ваноли на посту главного тренера московского клуба. В частности, экс-президент красно-белых допускает возвращение Валерия Карпина.

«Кто может прийти на замену Ваноли? Может быть, Николич, но почему-то никто не думает о том, что в «Спартак» может вернуться Карпин. У Карпина не со «Спартаком» противоречия и разногласия, а с Федуном. Если Федун покидает клуб, то, вполне возможно, люди, которым «Спартак» небезразличен, могут вернуться и заниматься там плодотворной работой. Разные варианты возможны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».