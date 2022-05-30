Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: почему-то никто не думает, что в «Спартак» может вернуться Карпин

Червиченко: почему-то никто не думает, что в «Спартак» может вернуться Карпин
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном сменщике Паоло Ваноли на посту главного тренера московского клуба. В частности, экс-президент красно-белых допускает возвращение Валерия Карпина.

«Кто может прийти на замену Ваноли? Может быть, Николич, но почему-то никто не думает о том, что в «Спартак» может вернуться Карпин. У Карпина не со «Спартаком» противоречия и разногласия, а с Федуном. Если Федун покидает клуб, то, вполне возможно, люди, которым «Спартак» небезразличен, могут вернуться и заниматься там плодотворной работой. Разные варианты возможны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».

За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее За «Спартак» страшно. Взяли Кубок, но теперь пора ответить на вопросы посерьёзнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022