Месси: уверен, следующий сезон с «ПСЖ» будет гораздо лучше для меня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о прошедшем сезоне.
«Уверен, что следующий сезон с «ПСЖ» будет гораздо лучше для меня. Было непросто после того сумасшедшего лета. Было сложно понять, что произошло. Я не ожидал, что уйду из «Барселоны», — это был шок», — приводит слова Месси TyC Sports.
Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в € 60 млн. В сезоне-2021/2022 Месси принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. С 2005 года форвард вызывается в национальную команду Аргентины.
Главные враги Лионеля Месси в футболе
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