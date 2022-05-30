«Видимо, ножки затряслись». Колыванов — о незабитом пенальти Фомина в финале Кубка России

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением о нереализованном пенальти хавбека «Динамо» Даниила Фомина в финальном матче Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Мне очень жалко Фомина! Он ведь все пенальти стопроцентно исполнял. Но не каждый в такой ответственный момент может подойти и забить. Видимо, немножко ножки затряслись. Мне очень жалко и «Динамо». Я разочарован. Но матч получился красивым, выдающимся. Может быть, где-то немножко была несправедливость.



Болельщики динамовские такой перформанс сделали, гнали команду вперёд. Наверное, за все времена, что я видел «Динамо», не видел такой торсиды динамовских болельщиков, которая была на финале Кубка России вчера. Они сделали всё, чтобы команда победила. Спасибо им», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.