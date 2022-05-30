Игнатов: думаю, ситуация наладится и мы сможем представлять российский футбол в Европе

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил надежду, что российские клубы в скором времени вернутся в еврокубковые турниры.
«Спас ли выигранный трофей сезон для «Спартака»? У меня остались положительные эмоции и от Кубка России, и от сезона в целом. Несмотря на все неудачи в чемпионате, мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, хорошо выступили в группе. Жалко, что не удалось сыграть, но что поделать. Думаю, ситуация в мире наладится в будущем и мы сможем представлять российский футбол в Европе. Считаю, за этот сезон я очень сильно прогрессировал — прежде всего ментально», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, вчера, 29 мая, московский «Спартак» стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче «Динамо» со счётом 2:1.
- 30 мая 2022
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