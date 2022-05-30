Данил Пруцев: выиграть Кубок России со «Спартаком» — потрясающе. Я счастлив
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Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев поделился впечатлениями от победы в финальном матче Кубка России с «Динамо» (2:1).
«Я счастлив. Выиграть Кубок со «Спартаком» — это потрясающе. Для меня этот трофей – первый в профессиональной карьере. Очень рад и хочу поблагодарить всех причастных к этому успеху — руководство клуба, игроков, тренерский штаб, персонал, болельщиков. Это наша общая победа», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В составе красно-белых в финальном матче Кубка России отличились нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Зенит».
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