Дасаев — о возможной отставке Ваноли: семья в Италии? А чего приезжал тогда?

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возможном уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

«Семья в Италии? А чего приезжал тогда? Смысл тогда приезжать? Это его решение. Будет потерей или нет — узнаем. Да, Кубок России выиграли, но в РПЛ десятое место — это не очень. Сложно оценивать работу за полгода. Поживём, посмотрим. Понятно, что за зимние сборы можно было как-то продвинуть команду, но мне трудно судить, потому что я там не работаю. Чтобы конкретно знать и говорить, надо быть внутри коллектива. Игры — это поверхностно: всё начинается изнутри команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игроки Спартака ворвались на пресс-конференцию Ваноли