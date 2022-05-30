Дасаев — о возможной отставке Ваноли: семья в Италии? А чего приезжал тогда?

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о возможном уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.
«Семья в Италии? А чего приезжал тогда? Смысл тогда приезжать? Это его решение. Будет потерей или нет — узнаем. Да, Кубок России выиграли, но в РПЛ десятое место — это не очень. Сложно оценивать работу за полгода. Поживём, посмотрим. Понятно, что за зимние сборы можно было как-то продвинуть команду, но мне трудно судить, потому что я там не работаю. Чтобы конкретно знать и говорить, надо быть внутри коллектива. Игры — это поверхностно: всё начинается изнутри команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игроки Спартака ворвались на пресс-конференцию Ваноли
- 30 мая 2022
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