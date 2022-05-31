Тренер Аргентины — о Месси: сейчас он понимает игру намного лучше

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем команды Лионеле Месси и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Италией.

«Раньше Месси делал с мячом всё, что хотел, пасовал кому угодно. Сейчас он понимает игру намного лучше.

Италия? Без сомнения, это одна из лучших сборных в мире, с невероятной футбольной культурой. Для нас это хороший тест, особенно если подумать о том, что нас ждет впереди. Будем надеяться, что матч пройдёт для Аргентины хорошо", — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

Завтра, 1 июня, Италия (чемпион Европы) и Аргентина (обладатель Кубка Америки) разыграют новый трофей в матче под названием «Финалиссима».

Главные враги Лионеля Месси в футболе. Видео: