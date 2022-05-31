Тренер Аргентины — о Месси: сейчас он понимает игру намного лучше
Поделиться
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем команды Лионеле Месси и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Италией.
«Раньше Месси делал с мячом всё, что хотел, пасовал кому угодно. Сейчас он понимает игру намного лучше.
Италия? Без сомнения, это одна из лучших сборных в мире, с невероятной футбольной культурой. Для нас это хороший тест, особенно если подумать о том, что нас ждет впереди. Будем надеяться, что матч пройдёт для Аргентины хорошо", — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.
Завтра, 1 июня, Италия (чемпион Европы) и Аргентина (обладатель Кубка Америки) разыграют новый трофей в матче под названием «Финалиссима».
Главные враги Лионеля Месси в футболе. Видео:
Комментарии
- 31 мая 2022
-
09:16
-
09:14
-
09:09
-
09:00
-
08:42
-
08:29
-
08:23
-
08:05
-
08:02
-
07:15
-
06:14
-
05:13
-
03:40
-
03:18
-
03:05
-
02:39
-
02:26
-
02:12
-
01:49
-
01:16
-
00:34
-
00:29
-
00:20
- 30 мая 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:35
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:57
-
22:50
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:03
Партнерский контент