Нагельсман хочет видеть в «Баварии» игрока «РБ Лейпциг», которого он раньше тренировал

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман заинтересован в подписании полузащитника «РБ Лейпциг» Конрада Лаймера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, действующий чемпион Европы является главным претендентом на подписание 25-летнего австрийского игрока. Однако в «РБ Лейпциг» также хотят сохранить игрока. «Бавария» предложила за Лаймера около € 20 млн. Переговоры между сторонами продолжаются.

Напомним, ранее Нагельсман тренировал «РБ Лейпциг» и знаком с игровыми качествами Лаймера, который в сезоне-2021/2022 принял участие в 42 матчах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Контракт Лаймера с «РБ Лейпциг» истекает в конце следующего сезона.

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