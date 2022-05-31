Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022, информирует официальный сайт УЕФА.
Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов в 12 матчах. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф. Также на счету 34-летнего французского форварда одна результативная передача.
Среднестатистическая дистанция, которую Карим преодолевал за один матч, составляет 10,13 километров. Самая высокая скорость, которую развил Бензема в матчах завершившегося розыгрыша ЛЧ – 32 км/ч.
Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный гол в составе «Королевского клуба» забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.
Беспорядки в Париже после финала ЛЧ:
- 31 мая 2022
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