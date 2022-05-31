Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022
Комментарии

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022, информирует официальный сайт УЕФА.

Бензема стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов в 12 матчах. При этом 10 из 15 мячей он забил в играх стадии плей-офф. Также на счету 34-летнего французского форварда одна результативная передача.

Среднестатистическая дистанция, которую Карим преодолевал за один матч, составляет 10,13 километров. Самая высокая скорость, которую развил Бензема в матчах завершившегося розыгрыша ЛЧ – 32 км/ч.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Единственный гол в составе «Королевского клуба» забил бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

«Ливерпуль» мог только пялиться под ноги и издавать крики». СМИ Европы заворожены «Реалом» «Ливерпуль» мог только пялиться под ноги и издавать крики». СМИ Европы заворожены «Реалом»
«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа «Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа

Беспорядки в Париже после финала ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022