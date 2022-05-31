Президент «Трабзонспора» заявил, что отклонил предложение «Манчестер Сити» по хавбеку

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу заявил, что ранее отклонил предложение «Манчестер Сити» по покупке полузащитника Абдюлкадира Омюра. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в «Твиттере».
По сведениям источника, Агаоглу не продал 22-летнего футболиста в английский клуб за € 23 млн. Сообщается, что в летнее трансферное окно Омюра может подписать «Монако», который, вероятно, расстанется с Орельеном Тчуамени (уходит в «Реал») или «Милан», потерявший Франка Кессье (ушёл свободным агентом).
Омюр — воспитанник «Трабзонспора». В минувшем сезоне полузащитник в 38 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видео:
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