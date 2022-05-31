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Президент «Трабзонспора» заявил, что отклонил предложение «Манчестер Сити» по хавбеку

Президент «Трабзонспора» заявил, что отклонил предложение «Манчестер Сити» по хавбеку
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Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу заявил, что ранее отклонил предложение «Манчестер Сити» по покупке полузащитника Абдюлкадира Омюра. Об этом сообщает журналист Марко Контерио в «Твиттере».

По сведениям источника, Агаоглу не продал 22-летнего футболиста в английский клуб за € 23 млн. Сообщается, что в летнее трансферное окно Омюра может подписать «Монако», который, вероятно, расстанется с Орельеном Тчуамени (уходит в «Реал») или «Милан», потерявший Франка Кессье (ушёл свободным агентом).

Омюр — воспитанник «Трабзонспора». В минувшем сезоне полузащитник в 38 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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