Роналдо в раздевалке празднует выход своего клуба в Примеру

Президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо отпраздновал с игроками команды выход в испанскую Примеру.

Напомним, «Вальядолид» занял второе место в турнирной таблице Сегунды сезона-2021/2022 и вышел в высший дивизион. В первого места в Примеру вышла «Альмерия». В заключительном туре «Вальядолид» дома разгромил «Уэску» со счётом 3:0. В сезоне-2020/2021 «Вальядолид» выступал в Примере, однако по итогам розыгрыша занял 19-е место и вылетел в Сегунду.

В сентябре 2018 года Роналдо был официально представлен в качестве нового президента «Вальядолида». Сообщалось, что на покупку испанского клуба экс-нападающий потратит € 30 млн. В декабре 2021 года Роналдо выкупил 90% акций «Крузейро», за который выступал на старте профессиональной карьеры.