«Зенит» за сезон пропустил всего два гола со стандартов — это лучший показатель в лиге

«Зенит» в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги пропустил меньше всех голов после стандартных положений.

Петербуржцы всего два раза пропустили после стандартов. Вторым по этому показателю стал «Краснодар» — «быки» пропустили три мяча, третий клуб — «Нижний Новгород» с тремя пропущенными голами.



Игроки «Динамо» в завершившемся розыгрыше 16 раз попали в штангу или перекладину. Игроки «Сочи» 15 раз попали в каркас ворот, на третьем месте по этому показателю — «Зенит» с 14 попаданиями в штанги.



Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России. «Сочи» стал серебряным призёром чемпионата России по футболу.