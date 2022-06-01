Скалони — о матче с Италией: с сильными европейскими командами Аргентина хочет играть чаще

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча с Италией в Финалиссиме.



«В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Завтра будет ещё одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы хотели встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.

Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если ещё есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше», — цитирует Скалони официальный сайт УЕФА.



Матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.