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Скалони — о матче с Италией: с сильными европейскими командами Аргентина хочет играть чаще

Скалони — о матче с Италией: с сильными европейскими командами Аргентина хочет играть чаще
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча с Италией в Финалиссиме.

«В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Завтра будет ещё одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы хотели встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.

Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если ещё есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше», — цитирует Скалони официальный сайт УЕФА.

Матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.

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