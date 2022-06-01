Скалони — о матче с Италией: с сильными европейскими командами Аргентина хочет играть чаще
Поделиться
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча с Италией в Финалиссиме.
«В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. Завтра будет ещё одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы хотели встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.
Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если ещё есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше», — цитирует Скалони официальный сайт УЕФА.
Матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.
Комментарии
- 1 июня 2022
-
02:42
-
02:14
-
01:54
-
01:47
-
01:28
-
01:28
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:24
-
00:21
-
00:02
- 31 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:04
-
21:45
-
21:38
-
21:23
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
19:55
Партнерский контент