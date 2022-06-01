Вратарь Аргентины Мартинес: я считаю сборную Италии одной из лучших команд мира

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался в преддверии матча Финалиссимы с Италией.



«Сборная Италии — очень непростой соперник. Итальянцы показали отличную игру на победном ЕВРО-2020. Им не повезло в квалификации чемпионата мира, но если бы они попали на турнир в Катар, то были бы в числе главных фаворитов. Отличная команда, в которой собраны классные игроки.



Я считаю сборную Италии одной из лучших команд мира. Думаю, нам нужно регулярно играть с европейскими командами, чтобы понимать свой уровень. Сыграть в финале Кубка Америки в Бразилии было уникальным опытом. Новый финал в Англии — это тоже уникальный случай», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.



Напомним, что матч Финалиссимы 2022 года Италия — Аргентина состоится сегодня, 1 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 21:45 мск.