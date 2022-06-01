Гарри Магуайр: я достаточно взрослый, чтобы принимать критику, но всему есть предел

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр высказался о восприятии критики в свой адрес.
«Я достаточно взрослый для того, чтобы принимать существование людей, которые бросаются на меня и говорят, что я могу играть лучше. Но всему есть предел, мы все люди, у меня есть семья.
Люди спрашивают, влияет ли это на меня. Могу сказать, что у меня такой характер, что это не влияет на меня слишком сильно, но когда дело доходит до угрозы взрыва, то речь уже идёт о моей семье. И я рад, что мои дети пока ещё не читают о таких вещах и не смотрят сюжеты про это в новостях.
Я был немного шокирован тем, что фанаты сборной Англии освистали меня. У меня всегда были очень хорошие отношения с английскими болельщиками. Я бы не сказал, что мне было больно или обидно.Знаю, что на моих друзей и близких это могло повлиять, но я был, скорее, удивлён», — приводит слова Магуайра The Telegraph.
Ранее Магуайр по электронной почте получил письмо, в котором было сказано, что в доме, в котором он живёт со своей невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Игрок «МЮ» обратился за помощью к полиции Чешира, которая с помощью собак осмотрела дом, но ничего не нашла.
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