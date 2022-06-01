«Рубин» объявил об уходе нападающего Онугхи

Арендное соглашение между нападающим Германом Онугхой и казанским «Рубином» подошло к концу. Футболист возвращается в датский «Вайле». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

25-летний Онугха выступал за «Рубин» с сентября 2021 года. В 25 матчах за команду нападающий забил три гола и заработал три жёлтые карточки. У казанцев была опция выкупа футболиста, которой клуб решил не пользоваться. Соглашение Онугхи с «Вайле» истекает в конце следующего сезона.

Вчера, 31 мая, «Рубин» объявил о подписании контрактов с Олегом Ивановым, Дмитрием Кабутовым, Артёмом Поповым, Александром Зотовым и Валерием Чуперкой. Все футболисты пополнили состав команды в статусе свободных агентов.