Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил об уходе нападающего Онугхи

«Рубин» объявил об уходе нападающего Онугхи
Комментарии

Арендное соглашение между нападающим Германом Онугхой и казанским «Рубином» подошло к концу. Футболист возвращается в датский «Вайле». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

25-летний Онугха выступал за «Рубин» с сентября 2021 года. В 25 матчах за команду нападающий забил три гола и заработал три жёлтые карточки. У казанцев была опция выкупа футболиста, которой клуб решил не пользоваться. Соглашение Онугхи с «Вайле» истекает в конце следующего сезона.

Вчера, 31 мая, «Рубин» объявил о подписании контрактов с Олегом Ивановым, Дмитрием Кабутовым, Артёмом Поповым, Александром Зотовым и Валерием Чуперкой. Все футболисты пополнили состав команды в статусе свободных агентов.

Новость по теме
«Рубин» за день объявил о пяти трансферах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022