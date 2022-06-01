Хавбек «Реала» Асенсио может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Над трансфером Асенсио работает Жорже Мендеш, у которого хорошие связи с английским клубом. Действующий контракт Асенсио с «Реалом» рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 31 матче испанской Примеры и забил 10 голов. «Реал» стал чемпионом Испании по итогам минувшего сезона. С 2016 года Асенсио вызывается в национальную команду Испании.
«Манчестер Юнайтед» в 38 матчах набрал 58 очков и занял шестое место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона-2021/2022.
«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур
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