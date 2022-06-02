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Гарри Магуайр подвёл итоги сезона

Гарри Магуайр подвёл итоги сезона
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Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр подвёл итоги текущего сезона.

«Сезон был разочаровывающим для «Манчестер Юнайтед» как в индивидуальном плане, так и в коллективном. Футбол — это моя жизнь. Я очень забочусь о «Манчестер Юнайтед». Я заинтересован в том, чтобы побеждать и вывести клуб туда, где он должен находиться, болельщики этого заслуживают«.

Я уверен, что в первый день предсезонной подготовки все будут суетиться, делать всё возможное, чтобы произвести впечатление и набрать форму. У нас впереди большой сезон. Мы знаем, что будем совершенствоваться, потому что прошлый сезон был недостаточно хорош. Тен Хаг принесёт позитивную энергию, и игроки проникнутся ею», – приводит слова Магуайра официальный сайт английского клуба.

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