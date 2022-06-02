Линекер – о победе Украины над Шотландией: краткий миг радости посреди ужаса

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу украинской национальной команды над Шотландией (3:1) в матче 1/2 финала стыкового отборочного турнира на чемпионат мира — 2022.

«Краткий миг радости посреди ужаса для Украины. Какие они замечательные и стойкие люди», — написал Линекер в своём «твиттере».

Напомним, в следующем стыковом матче соперником Украины станет Уэльс – победитель этой игры получит путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча состоится в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.

Сборная России также должна была принимать участие в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, но ФИФА и УЕФА приняли решение исключить россиян из международных турниров.