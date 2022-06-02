Пеле написал открытое письмо Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине

Легендарный экс-футболист Пеле обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине. Бразилец опубликовал открытое письмо к российскому лидеру перед первым стыковым матчем украинцев с Шотландией (3:1) в отборе к ЧМ-2022.
«Владимир Путин,
Сборная Украины пытается хотя бы на 90 минут забыть о той трагедии, которая до сих пор охватывает её страну. Бороться за место на чемпионате мира — это уже сложная задача, почти невыполнимая сейчас, когда на кону так много жизней.
Я хочу использовать этот матч как возможность обратиться с просьбой: остановите происходящее! Этому продолжающемуся насилию нет абсолютно никакого оправдания. Этот конфликт является порочным, неоправданным и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий. Нет никаких причин продолжать это дальше.
Когда мы с вами встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены. Вооружённые конфликты существуют только для того, чтобы разделять народы, и нет никакой идеологии, которая оправдывала бы запуски снарядов, хоронящие мечты детей, разрушающие семьи и убивающие невинных людей.
Я пережил восемь десятилетий, в течение которых видел конфликты, слышал высказывания бесхребетных лидеров, пропагандирующих зверство во имя безопасности своей нации. Мы должны остановить это. Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир.
Сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле в своих соцсетях.
- 2 июня 2022
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