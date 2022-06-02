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«Тоттенхэм» объявил об уходе вратаря

«Тоттенхэм» объявил об уходе вратаря
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Вратарь Пьерлуиджи Голлини, выступавший на правах аренды за английский «Тоттенхэм Хотспур», возвращается в итальянскую «Аталанту», сообщается на официальном сайте «шпор».

«Тоттенхэм» арендовал итальянского голкипера у «Аталанты» летом 2021 года, аренда была рассчитана до конца сезона-2021/2022, у англичан было право выкупа футболиста, которым они решили не пользоваться.

В нынешнем сезоне 27-летний итальянский страж ворот сыграл в 10 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. Дважды Голлини удалось сохранить ворота на замке.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 «Тоттенхэм» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аталанта» стала восьмой в розыгрыше итальянской Серии А сезона-2021/2022.

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