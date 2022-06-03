Колосков: Черышев подошёл бы «Спартаку», «Динамо» и «Ростову»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, каким командам подошёл бы полузащитник Денис Черышев. Соглашение 31-летнего футболиста с испанской «Валенсией» подошло к концу.
«Здесь не он будет выбирать, а его будут выбирать. Он, может, в «Реале» хотел бы играть. Кто ему предложит, там Денис и будет играть. Здесь музыку будет заказывать тот, кто будет приглашать.
В России мы его в ближайший год не увидим, так как нет еврокубков? В еврокубках играют команды из Албании и из Андорры. Он туда пойдёт играть? У нас хороший чемпионат. Отстранение же не навсегда. Я бы хотел его видеть в РПЛ. Как мне кажется, он бы подошёл «Спартаку», «Динамо» и «Ростову» по стилю. Вопрос — хотят ли его видеть тренеры», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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