Радченко: между командой в Турции вне еврокубков и Россией Черышеву лучше выбрать Россию
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, куда надо переходить полузащитнику Денису Черышеву.
«Если у него всё будет хорошо со здоровьем, то он ещё может закрепиться в одном из клубов Ла Лиги. Но он очень травматичный игрок, это ему мешало в последние годы показывать его самые лучшие качества. Мы знаем, в какой футбол он может играть: он показывал это на чемпионате мира — 2018.
Вернуться в Россию или перейти в турецкий чемпионат? Смотря в какую команду в Турции. Если команда будет ставить самые высокие задачи и будет играть в еврокубках, то он выберет Турцию. Но если это будет средняя команда без каких-либо серьёзных задач, то в России лучше», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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