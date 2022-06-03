Сборная Словакии обыграла Беларусь в матче Лиги наций
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Сегодня, 3 июня, на стадионе «Караджордже — Войводина» в сербском городе Нови-Сад состоялся матч 1-го тура группы 3 Лиги С Лиги наций, в котором сборная Беларуси (номинальный хозяин) принимала Словакию. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 61-й минуте забил полузащитник Томаш Суслов с передачи Юрая Куцки.
Сборная Словакии набрала три очка и закрепилась на втором месте турнирной таблицы группы 3. Первое место занимает сборная Казахстана, обыгравшая команду Азербайджана со счётом 2:0.
Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппаром, его ассистентами были Орельен Бертомье и Микаэль Бершебрю. Резервным арбитром был Йоан Амель.
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