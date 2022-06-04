Хуан Мата отказался подписывать новый контракт с «МЮ», он может перейти в клуб МЛС

Испанский полузащитник Хуан Мата, выступавший за английский «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, отказался подписывать с командой новый годичный контракт, поэтому покинул её по окончании сезона-2021/2022. У футболиста есть предложения от клубов МЛС. Об этом сообщает Manchester Evening News.

34-летний Мата вместе с английским клубом выиграл четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В 285 матчах за команду Хуан забил 51 гол и отдал 47 результативных передач. Ранее Мата также играл в составе лондонского «Челси», «Валенсии» и «Реала», воспитанником которого и является.

Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов в минувшем сезоне АПЛ. Видеоролик: