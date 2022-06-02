Хуан Мата покидает «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата покинет клуб летом, сообщает пресс-служба «красных дьяволов». Он уходит в связи с завершением контракта, который стороны решили не продлевать.



Ранее сообщалось, что Мата не думает завершать карьеру футболиста. Также футболист не собирается входить в тренерский штаб манкунианцев. Это не входит в его планы. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле всего лишь 177 минут в пяти матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Маты оценивается в € 3 млн.



Напомним, стало известно, что воспитанник «Овьедо» и мадридского «Реала» не делает приоритетом задачу вернуться в Испанию. Он мог бы рассмотреть клубы из других топ-5 лиг Европы.



Напомним, Мата в Испании также играл за «Валенсию», из которой в 2011 году за € 26,7 млн перешёл в лондонский «Челси». В 2014 году «Манчестер Юнайтед» выкупил права на футболиста за € 44, 7 млн.