Депай догнал Клюйверта в списке лучших бомбардиров сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай забил два гола в матче группового этапа Лиги наций с Бельгией (4:1).



Теперь на счету 28-летнего форварда 40 голов в футболке оранжевых. Депай сравнялся с Патриком Клюйвертом, выйдя на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Нидерландов.



На второй строчке находится Клас-Ян Хунтелар с 42 мячами, а лучшим бомбардиром является Робин ван Перси, забивший 50 голов.



Нидерланды набрали три очка и вышли на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).

Матч между Нидерландами и Бельгией обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом из Испании. Его помощниками выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Рауль Мартинес. Резервным судьёй был Сесар Градо.