Хоккеист Лукоянов — о возможности сыграть за «Рубин»: если вылетят в ФНЛ-2, подтянусь

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов оценил выступление «Рубина» в сезоне-2021/2022.



«Последнюю игру с «Уфой» смотрел по телевизору. Этот пенальти… Почему-то в глубине души так и думал, что не забьют. Сразу вспомнился матч с «Ракувом», когда в эти же ворота не забили. Также на последней минуте. Я живу в Казани и не могу сказать, что «Рубин» мне безразличен. В прошлом сезоне здорово играли. Конечно, сильно удивлён, как они в этом сезоне… очень — не очень.



Ну ладно, «Динамо» тоже вылетало в ФНЛ, в этом году в призовые места пробились. Считаю, что со стороны Слуцкого это очень хороший поступок, что он не бросил команду и может всё исправить. Думаю, что это правильное решение. Если вдруг «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь», — цитирует Лукоянова «Татар-информ».