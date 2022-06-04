Сент-Максимен — лучший дриблёр сезона в топ-5 лигах Европы. Он обошёл Мбаппе и Винисиуса

Интернет-портал Goal представил пятёрку лучших дриблёров сезона-2021/2022 в топ-5 европейских чемпионатов. При составлении рейтинга учитывалось количество успешных обводок.

Первое место в рейтинге занял атакующий полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен, в его активе 150 удачных обводок за сезон.

В тройку лидеров также вошли нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (112 обводок) и вингер «Барселоны» Адама Траоре (107 обводок).

Четвёртое место занял нападающий «Милана» Рафаэл Леау (98 удачных обводок), на пятой строчке — бразилец из «Реала» Винисиус Жуниор (95 удачных обводок).

В завершившемся сезоне лучший дриблёр европейских топ-чемпионатов Аллан Сент-Максимен провёл 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач в составе «Ньюкасла».