В «Барселоне» рассказали, в каком случае они смогут подписать Роберта Левандовского

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

«Сейчас невозможно подписать его из-за правил Ла Лиги. Но если нам удастся получить тройную сумму его зарплаты, а также покрыть затраты на трансфер, это будет возможно», — приводит слова Ромеу Marca.

Напомним, 30 мая Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Поляк выступал за мюнхенский клуб с 2014 года.