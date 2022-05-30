Кьеллини заявил, что точно вернётся в «Ювентус»

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини заявил, что когда-нибудь точно вернётся в «Ювентус».



«Я хотел бы попробовать новый опыт, даже в личной жизни. После я точно вернусь в «Ювентус» — чувствую Турин своим домом», — приводит слова Кьеллини La Gazzetta dello Sport.



По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский защитник договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игрок и клуб согласовали все условия по зарплате и сроку длительности контракта.



Трансфер Кьеллини также рассматривали такие клубы, как «Интер Майами» и «Торонто», но позже отказались от этой идеи.



Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал девятикратным победителем чемпионата Италии, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

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