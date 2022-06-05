«Ньюкасл» планирует снизить цену трансфера Карраско

«Ньюкасл Юнайтед» планирует снизить цену трансфера бельгийского полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры Карраско, сообщает AS.
По информации источника, английский клуб заинтересован в приобретении игрока, но не готов платить € 55 млн отступных.
Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне против ухода из клуба Феррейры Карраско. Бельгиец заявлял, что намерен остаться в мадридской команде, но сообщается, что его новый агент ищет для своего клиента клуб, в котором ему смогут платить более высокую зарплату.
В нынешнем сезоне Карраско провёл за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.
Янник Феррейра Карраско в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» в 44 матчах, забив шесть мячей и сделав семь результативных передач.
- 5 июня 2022
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:19
-
09:16
-
08:59
-
08:32
-
08:24
-
07:51
-
07:34
-
07:22
-
07:06
-
07:01
-
06:41
-
06:08
-
05:40
-
03:55
-
03:33
-
03:18
-
03:15
-
03:01
-
00:50
-
00:26
-
00:05
-
00:02
-
00:00
- 4 июня 2022
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:01
-
23:01
-
22:36
-
22:22