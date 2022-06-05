«Ньюкасл» планирует снизить цену трансфера Карраско

«Ньюкасл Юнайтед» планирует снизить цену трансфера бельгийского полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры Карраско, сообщает AS.



По информации источника, английский клуб заинтересован в приобретении игрока, но не готов платить € 55 млн отступных.



Отмечается, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне против ухода из клуба Феррейры Карраско. Бельгиец заявлял, что намерен остаться в мадридской команде, но сообщается, что его новый агент ищет для своего клиента клуб, в котором ему смогут платить более высокую зарплату.



В нынешнем сезоне Карраско провёл за «Атлетико» 44 матча во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.



Янник Феррейра Карраско в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» в 44 матчах, забив шесть мячей и сделав семь результативных передач.

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