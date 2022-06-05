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«Арсенал» готов удвоить зарплату Габриэла Жезуса, чтобы убедить его присоединиться к клубу

«Арсенал» готов удвоить зарплату Габриэла Жезуса, чтобы убедить его присоединиться к клубу
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Лондонский «Арсенал» готов увеличить зарплату нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса до € 230 тыс. в неделю, чтобы убедить его присоединиться к «канонирам». Руководство «Арсенала» уже ведёт переговоры с агентом бразильского форварда. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета наладил хорошие отношения с бразильским нападающим во время работы в «Манчестер Сити» в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы.

«Арсенал» понимает, что столкнётся с конкуренцией за подписание Жезуса со стороны клубов Серии А и испанской Примеры, поэтому лондонский клуб увеличил предложение по зарплате до € 220 тыс. в неделю плюс бонусы в попытке уговорить бразильского нападающего.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Габриэла Жезуса в € 50 млн.

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