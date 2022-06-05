Игрок «Лидса» Рафинья ответил на вопрос о возможном трансфере в «Барселону»

Полузащитник «Лидса» и сборной Бразилии Рафинья Рафаэл Диас Беллоли ответил на вопрос о возможном трансфере в «Барселону».
«После матча с Японией я ухожу в отпуск. У меня контракт с «Лидсом» до 2024 года. Моё будущее в руках агента Деку и «Лидса», а я думаю о сборной и об отпуске, который нам необходим. Эти вопросы решает мой менеджер. Если есть что-то подходящее, он отправляет это мне», — приводит слова Рафиньи Goal.
Ранее сообщалось, что английский клуб ведёт с «Барселоной» переговоры о возможной продаже 25-летнего бразильского вингера.
В минувшем сезоне Рафинья Рафаэл Диас Беллоли провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 45 млн.
- 5 июня 2022
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