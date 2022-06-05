Ваноли: мне удалось вложить в «Спартак» энергию и страсть

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о промежуточных результатах работы с клубом.



«Мне удалось вложить в клуб энергию и страсть. «Спартак» – клуб с самым большим количеством болельщиков в России. У меня были отличные примеры для подражания. Спасибо Конте, а также Сакки, маниакальным тренерам, которые многому меня научили – управлять персоналом, игроками и целым клубом», – цитирует Ваноли L’Arena.



Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.



Ранее агент итальянского специалиста заявлял, что Ваноли намерен остаться в «Спартаке» на следующий сезон. Сам же тренер говорил, что решение легионеров оставаться в России несёт посыл к миру, однако своё будущее в московском клубе он комментировать отказывался.

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