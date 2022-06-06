Сантуш назвал Роналду лучшим игроком в мире после дубля в ворота Швейцарии в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче второго тура Лиги наций со сборной Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В этой встрече Роналду оформил дубль.
«Я не знаю, что ещё сказать. Я повторю, что он лучший игрок в мире. Что ещё я могу сказать? Думаю, всё уже сказано», — приводит слова Сантуша Record.
Напомним, в первом матче сборная Португалии сыграла вничью с Испанией. В следующем матче сборная Португалии сыграет с Чехией. Матч состоится 9 июня.
На данный момент сборная Португалии занимает первое место в турнирной таблице Лиги А Группы 2, записав в свой актив 4 очка. На втором месте находится сборная Чехии, также записав в свой актив 4 очка.
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