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Главный арбитр матча Уэльс – Украина Матеу Лаос после игры утешал Александра Зинченко

Главный арбитр матча Уэльс – Украина Матеу Лаос после игры утешал Александра Зинченко
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Сборная Украины в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира минимально уступила Уэльсу.

После финального свистка украинский полузащитник Александр Зинченко присел на поле и опустил голову вниз, переживая поражение своей команды. Спустя некоторое время главный арбитр матча испанец Матеу Лаос подошёл к украинскому футболисту, присел напротив него, прикоснувшись рукой к голове полузащитника и начал его успокаивать.

Напомним, вчера, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс) в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре сборная Уэльса принимала национальную команду Украины. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме — на 35-й минуте Андрей Ярмоленко срезал мяч в ворота сборной Украины после удара Гарета Бэйла.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022.

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