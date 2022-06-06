«Интер» близок к подписанию лучшего защитника Серии А в сезоне-2021/2022

Миланский «Интер» договорился о контракте с защитником «Торино» Бремером, который был признан лучшим на своей позиции в чемпионате Италии в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, вице-чемпиону Италии осталось договориться с «Торино» о сумме трансфера. Бремер согласовал контракт на пять лет с зарплатой в € 3 млн за сезон.
25-летний Бремер в 33 матчах итальянской Серии А — 2021/2022 забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между Бремером и «Торино» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что подписать бразильского защитника хотят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Также интерес к игроку проявляют другие топ-команды Европы.
Бремер стал футболистом «Торино» в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 30 млн.
- 6 июня 2022
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