«Интер» близок к подписанию лучшего защитника Серии А в сезоне-2021/2022

Миланский «Интер» договорился о контракте с защитником «Торино» Бремером, который был признан лучшим на своей позиции в чемпионате Италии в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, вице-чемпиону Италии осталось договориться с «Торино» о сумме трансфера. Бремер согласовал контракт на пять лет с зарплатой в € 3 млн за сезон.

25-летний Бремер в 33 матчах итальянской Серии А — 2021/2022 забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между Бремером и «Торино» истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что подписать бразильского защитника хотят «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Также интерес к игроку проявляют другие топ-команды Европы.



Бремер стал футболистом «Торино» в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 30 млн.