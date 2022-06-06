Романо: «Барселона» продаёт нападающего второй команды в «Брюгге»

Нападающий «Барселоны Б» Ферран Жутгла на этой неделе станет футболистом бельгийского «Брюгге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, за 23-летнего футболиста испанский клуб получит € 5 млн и 10% от последующей перепродажи. Ферран уже согласовал контракт с «Брюгге».
Жутгла — воспитанник «Эспаньола». В «Барселоне» нападающий оказался летом 2021 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Жутгла выступал за «Барселону Б», где забил 19 голов и отдал шесть результативных передач в 32 матчах. Также Ферран играл в восьми матчах за основную команду сине-гранатовых и отличился дважды.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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