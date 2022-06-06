Суд взыскал 89 млн рублей с Леонида Федуна в пользу Шамиля Газизова

Октябрьский суд города Уфы принял решение взыскать 89 млн рублей с владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу экс-генерального директора команды Шамиля Газизова. Об этом сообщила юрист московской команды Елена Чачуа.

«Суд не стал взыскивать сумму со «Спартака», а взыскал деньги с Федуна — 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 млн евро на момент выхода «Спартака» в еврокубки, в тот период евро стоил 89 рублей.

Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Можно было взыскать со «Спартака» проценты, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработанной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», — приводит слова Чачуа ТАСС.