Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение уйти из «Баварии»

Нападающий Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение покинуть «Баварию». Ранее польский форвард сообщил, что его время в немецком клубе закончилось.

«Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать», — приводит слова Левандовского 90 min.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенским клубом истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач.