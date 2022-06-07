Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение уйти из «Баварии»
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Нападающий Роберт Левандовски объяснил, почему принял решение покинуть «Баварию». Ранее польский форвард сообщил, что его время в немецком клубе закончилось.
«Я ухожу, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Они не хотели слушать меня до конца. Что-то внутри меня вышло из строя. И это невозможно пережить. Даже если ты хочешь быть профессионалом, ты не сможешь это компенсировать», — приводит слова Левандовского 90 min.
Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Контрактное соглашение польского нападающего с мюнхенским клубом истекает в 2023 году. В минувшем сезоне польский нападающий провёл за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач.
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