Ральф Рангник высказался о первом поражении на посту главного тренера сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура Лиги наций со сборной Дании (1:2).
«Мы заслужили как минимум очко. К сожалению, в заключительной трети мы не всегда принимали правильные решения. У нас было достаточно моментов, чтобы забить как минимум три гола», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.
Это поражение стало первым для Рангника на посту главного тренера сборной Австрии. Ранее в дебютном матче под руководством Рангника команда разгромила сборную Хорватии (3:0).
На данный момент сборная Австрии занимает второе место в группе, набрав 3 очка.
В следующем туре сборная Дании встретится с Хорватией, а Австрия проведёт матч с национальной командой Франции. Оба матча пройдут 10 июня.
- 7 июня 2022
-
05:26
-
04:56
-
04:38
-
04:15
-
03:54
-
03:33
-
03:10
-
02:52
-
02:30
-
02:05
-
01:57
-
01:27
-
01:11
-
00:44
-
00:39
-
00:25
-
00:23
-
00:06
- 6 июня 2022
-
23:39
-
23:39
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:24
-
23:06
-
23:01
-
22:46
-
22:27
-
22:25
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:41
-
21:37
-
21:35