Ральф Рангник высказался о первом поражении на посту главного тренера сборной Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура Лиги наций со сборной Дании (1:2).

«Мы заслужили как минимум очко. К сожалению, в заключительной трети мы не всегда принимали правильные решения. У нас было достаточно моментов, чтобы забить как минимум три гола», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

Это поражение стало первым для Рангника на посту главного тренера сборной Австрии. Ранее в дебютном матче под руководством Рангника команда разгромила сборную Хорватии (3:0).

На данный момент сборная Австрии занимает второе место в группе, набрав 3 очка.

В следующем туре сборная Дании встретится с Хорватией, а Австрия проведёт матч с национальной командой Франции. Оба матча пройдут 10 июня.