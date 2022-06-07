Пятов – о поражении Украины: могли сыграть на ЧМ, но не из жалости или солидарности с нами

Голкипер донецкого «Шахётра» и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал поражение своей сборной в решающем матче отбора на чемпионат мира-2022 с Уэльсом (0:1).

«Могли бы сыграть на ЧМ-2022 в Катаре! Не из-за обстоятельств в стране, не из-за жалости или солидарности всего мира с нами. А потому, что показали достойную игру и в матче с Шотландией и в матче с Уэльсом. Команде не стыдно перед своими фанатами. Хотя, конечно, всё это грустно. Но мы не имеем права долго горевать. Впереди много работы. Главная победа впереди», — написал Пятов в одной из социальный сетей.

Напомним, 5 июня Уэльс у себя на поле обыграл Украину благодаря автоголу Андрея Ярмоленко и вышел в финальную часть чемпионата мира в Катаре.